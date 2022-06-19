Feyzi Açıkalın: Yoksulluğun karşısına onursuzluğu koyarak…

Fotografı ilginç kılan, Norveç vatandaşına geçici süreliğine, pasaport olmaksızın sadece kimlik ile Türkiye’ye giriş izninin verildiğini belirtir yazının, yalnızca Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt tarafından sosyal medyada paylaşılması. Ne Çavuşoğlu’nun ne de T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmî hesabında böyle bir paylaşım yapılmıyor.

Akdeniz bölge insanı, özellikle de Çavuşoğlu’nun şehri Alanya’da ise yerel basın anlaşmayı “müjde” olarak manşete taşıyor. Şehri kuşatan, hatta teslim alan sağcı anlayış ülke gündeminden soyutlanmış olarak “onur, gurur” kelimelerini kaldırıp atarak, halkı çökmekte olan bu yönetime razı etmeye çalışıyor. Yoksulluğun karşısına onursuzluğu koyarak… Ne acınası bir ikilem…

Feyzi Açıkalın’ın yazısı