Feyza Altun şeriat paylaşımından sonra gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan gözaltına alındı.

Fotoğraf: X

Altun, X hesabından Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu şiire “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” yorumu yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, “Şeriate s..kayım” diyerek karşılık vermişti. Altun, sosyal medyada hedef gösterildikten sonra paylaşımını silmişti.

Kendisine yapılan bazı yorumlara da “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” diyerek tepki göstermişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı.

İlgili madde şöyle: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Altun bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.