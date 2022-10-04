Fethiye’de kayalıklara düşen Britanyalı yamaç paraşütçüsü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
İlçeye tatile gelen Britanya vatandaşı Frank Lally (62) Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1900 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Kalkıştan kısa süre sonra Lally’in kayalık alana düştüğü gören diğer yamaç paraşütü pilotları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Düştüğü alandan sedyeye alınarak ambulansa taşınan Lally, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamadı.