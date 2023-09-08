Festival tadında: Merrell Belgrad Ultra Trail 2023 başladı

Sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmak üzere her kesimden ve her yaştan koşuseveri buluşturmaya hazırlanan Merrell Belgrad Ultra Trail bugün başladı.

Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğunda, 8-10 Eylül tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen büyük kısmı doğanın kalbi kuzey ormanlarında koşulacak yarış, Karadeniz kumsallarında limitleri zorlayıp çamur parkuruyla heyecanı katlıyor.

Ultra trail (patika koşusu) coşkusuyla doğa, spor ve eğlenceyi şehrin kalbinde bir araya getiren etkinlik, kapsamlı bir spor festivali tadında yaşanıyor.

Honda’nın parkur güvenlik, Grab’in forma ve Adım Adım’ın sosyal sorumluluk sponsorluklarını üstlendiği Merrell Belgrad Ultra Trail 2023’te koşucular, 4 farklı yarış seçeneğinden dilediklerini seçebiliyor.

Yalnızca Türkiye’den değil, birçok farklı ülkeden sporcuya ev sahipliği yapaN organizasyonda Merrell Belgrad Ultra Trail (60 km), Merrell Belgrad Medium Trail (30 km), Merrell Belgrad Short Trail (15 km), Merrell Belgrad Fun & Run (5 K) olmak üzere 4 farklı parkur yer alıyor.

İstanbul’da her şey güzel, ama spor yapmak çok daha güzel

Merrell Belgrad Ultra Trail için çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında ilk hedeflerinin İstanbulluları harekete geçirmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul Pazarlama Müdürü Ebru Derindere şöyle konuştu:

“İlk amacımız 16 milyon İstanbulluyu harekete geçirmek, daha sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak. Bu hedefle, İstanbul’daki spor aktivitelerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle de İstanbul’u dünyaya tanıtan, gizli kalmış yerlerini hem İstanbullularla hem de tüm dünyayla tanıştıran spor etkinlikleri bizim için çok değerli. Kuzey ormanları şehrimizin en kıymetli hazinelerinden. Bu bölgede yapılan spor etkinliğini hem spora yapılan yatırım hem İstanbul’un tanıtımı hem de İstanbullulara tanınan güzel bir imkan olarak değerlendiriyor, bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

İstanbul’a olağanüstü bir yarış kazandırmayı hedefliyoruz

Ülkemizde patika koşusuna ilgi gösteren kişilerin artmasında öncü konumunda olduklarını belirten Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise Merrell Belgrad Ultra Trail yarışının kendileri ve patika koşusu için çok önemli bir eşik olduğunu söyledi:

“İstanbul’a olağanüstü bir yarış kazandırmayı, İstanbulluları ve diğer sporseverleri daha önce görmedikleri doğal güzelliklerle buluşturmayı hedefliyoruz. Merrell Belgrad Ultra Trail kâr amacı gütmeyen bir etkinlik. Tüm odağımızı koşucular için en iyi deneyimi yaratmaya veriyoruz. Bu kapsamda en iyi ürünleri ve ödülleri koşucularla buluşturuyoruz. İlk senemiz olmasına rağmen 1660 gibi rekor bir katılımla kayıtları kapattık, gelecek sene 3000 kişiye dokunabileceğimizi öngörüyoruz. Etkinliğimizi gelenekselleştirmek en öncelikli hedefimiz.”

Gelecek için sorumluluk alıyoruz

Dünyadaki en kritik meselenin iklim ve çevre krizi olduğunu belirten Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı da şunları kaydetti:

“Yapı Kredi olarak ‘Hizmette sınır yoktur’ anlayışımızla, kuruluşumuzdan bu yana uzmanlık alanımız finansın yanı sıra pek çok alanda ülkemize ve topluma değer katan işlere imza atıyoruz. Bu alanlardan en önemlileri de hiç şüphesiz sosyal projelerimiz ve sürdürülebilirlik. Bu açıdan Merrell Belgrad Ultra Trail’ı Yapı Kredi Step ile desteklemekten ötürü çok mutluyuz. Geleceğe daha iyi bir dünya bırakma hayaliyle yola çıktığımız Yapı Kredi Step ile bireyleri sürdürülebilir tercihlere yönlendiriyor ve onları dönüşüm için motive ediyoruz. Yapı Kredi Step ile yer aldığımız her alanda daha iyi bir dünya için büyük bir kitleye rehberlik etmeyi ve bu yolculukta tüm paydaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Festival tadında bir koşu etkinliği

Doğa, spor ve eğlenceyi birleştirmeyi hedefleyen Merrell Belgrad Ultra Trail 2023, yoga, zumba, pilatesin yanında bootcamp, crossfit, Survivor parkuru, bisiklet turu gibi birçok spor etkinliğini bünyesinde barındırıyor. DJ performansı ve konserlerle coşku dolu bir eğlenceye sahne olacak Merrell Belgrad Ultra Trail 2023, çocukların keyif alacakları içerikleri de ihmal etmiyor.

Kapsamı, check pointleri ve expo alanı ile de fark yaratacak bu festival, şehrin içinde ama şehirden bir o kadar uzakta bir deneyim yaşamak isteyen her yaştan ve her seviyeden sporseveri 8-10 Eylül tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’na bekliyor.

Ünlü atlet de yarışacak

Binden fazla sporcuyu bir araya getiren Merell Belgrad Ultra Trail, aynı zamanda uluslararası sporcuların da katılımı ve rekor denemelerine sahne olacak. 2021 yılından itibaren patika koşusu dünyasının öne çıkan yarışlarında sahip olduğu önemli derecelerle dikkat çeken ve en son Andorra’da gerçekleştirilen Merrell Mountain Festival yarışında 1. olan İspanyol Merrell atleti Roger Comellas da 30K parkurunda sınırlarını zorlayacak.

Sporcular için fidan bağışı yapılacak

Merrell Belgrad Ultra Trail, aynı zamanda Kuzey Ormanları’nın korunmasına dikkat çekmek hedefiyle hayata geçiriliyor. Ülkemizde meydana gelen yangın felaketlerinin ardından doğanın kalbi ormanların

korunmasına dikkat çekmek amacıyla, TEMA Vakfı aracılığı ile Sivas Çevrecik Ağaçlandırma

Sahası’ndaki Umut Ormanı’na, her bir Merrell Belgrad Ultra Trail koşucusu adına ikişer adet fidan

olmak üzere toplam 3.000 adet fidan bağışlanacak.

Kurumsal takımlar sınırlarını zorlayacak

Merrell Belgrad Ultra Trail kurum çalışanları için de eğlence, rekabet ve spor dolu bir içerik sunuyor.

Kurumlar, oluşturacakları 10’ar kişiden oluşan takımlarla 5K parkurunda gerçekleşecek Team Race

yarışına katılarak hem kurumlarını temsil etme hem de ekipler arasındaki dayanışmayı ve kurum içi

iletişimi güçlendirme imkanı bulacak.

En zengin yarış kiti ve en yüksek ödüller

Merrell Belgrad Ultra Trail katılımcıları gıda, ekipman, tekstil, sosyal platform gibi birçok kategorideki

hediye çeklerinin yanında buff, çorap ve gıda gibi temel ihtiyaçların yer alacağı zengin bir yarış kiti ile

koşuya hazırlanacak. Aynı zamanda genel klasman kürsü ödülleri ile patika koşularında bir ilke imza

atacak olan Merrell Belgrad Ultra Trail kazananları toplamda 350.- bin lira değerinde ödülün sahibi

olacak.

Kuruluşunun 41’inci yılında, dünyaca ünlü koşu yarışlarına sponsorluk desteği veren Merrell deneyimiyle,

Yapı Kredi Step’in ana sponsorluğunda, bir spor festivali olarak hayata geçecek. Merrell Belgrad Ultra

Trail hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.