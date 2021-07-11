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Yaramazlara biraz batar!

Ferrari fiyatına park yeri

Britanya’nın başkenti Londra’da bir park yeri 200 bin sterline (2,4 milyon lira) alıcısını bekliyor. Bu paraya Britanya’da sıfır bir Ferrari F8 ya da Yorkshire’da dört odalı bir ev almak mümkün.

Fotoğraf: Daily Mail

Üstelik bu inanılmaz rakamı ödeyecek kişi 84 yıllığına kiralık bir mülk olduğu için 6×3 metrelik bu alanın doğrudan sahibi de olamayacak.


Hyde Park yakınlarındaki park yeri, şehrin kalbi West End’e yürüme mesafesinde. Bu bölgede park yeri ücretleri günlük 40 sterlin civarında. Yani park yerini bu kadar kıymetli yapan kilit bir bölgede yer alması.

Üstelik park yeriyle birlikte başka araçların giriş yapmasını engelleyen iki baba arasına gerilmiş zincir de bedava!

Park yerinin satışından sorumlu emlakçı Martin Bikhit Londra’da park yeri fiyatlarının yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu belirterek “Böylesi premium bir fiyatının olması bu yoldaki evlerin 20 milyon sterlin gibi fiyatlara satılabilmesinden kaynaklanıyor. Aşırı zenginler bu fiyatı öder” dedi.

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