Feray Aytekin Aydoğan: ‘Telafide ben de Varım’ programıyla okullar TÜGVA ve Ensarlarla kuşatıldı

Ve yarattıkları kâbus devam ediyor. “Telafide ben de Varım” programı kapsamında okullar TÜGVA’lar, Ensar’larla kuşatılmış durumda… Salgında uzaktan eğitime hiç ulaşamamış, çalışmak zorunda bırakılmış, erişebilse dahi devamlılığı sağlanamamış milyonlarca çocuğun ve gereksinimlerinin tespit edilmesine dair tek bir çalışma yapılmamış ve bir kuruş dahi bütçe ayrılmamış “telafi” programı…

Ülke genelinde kaç okulda telafi çalışması yürütülüyor? Kaç çocuk telafi programına katılıyor? Çocukların hangi gereksinimleri nasıl karşılanıyor? Tek bir açıklama, paylaşılan en ufak bir veri dahi yok. Milli Eğitim Bakanı 22 bin okulda 8 milyon öğrencinin telafi programına katıldığını açıklasa da kursların önemli bir bölümü kontenjan dolmadığı için açılmadığından sağlıklı ve gerçek bir veri hala açıklanmamıştır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı