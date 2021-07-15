Diken

Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: ‘Telafide ben de Varım’ programıyla okullar TÜGVA ve Ensarlarla kuşatıldı

Ve yarattıkları kâbus devam ediyor. “Telafide ben de Varım” programı kapsamında okullar TÜGVA’lar, Ensar’larla kuşatılmış durumda… Salgında uzaktan eğitime hiç ulaşamamış, çalışmak zorunda bırakılmış, erişebilse dahi devamlılığı sağlanamamış milyonlarca çocuğun ve gereksinimlerinin tespit edilmesine dair tek bir çalışma yapılmamış ve bir kuruş dahi bütçe ayrılmamış “telafi” programı…

Ülke genelinde kaç okulda telafi çalışması yürütülüyor? Kaç çocuk telafi programına katılıyor? Çocukların hangi gereksinimleri nasıl karşılanıyor? Tek bir açıklama, paylaşılan en ufak bir veri dahi yok. Milli Eğitim Bakanı 22 bin okulda 8 milyon öğrencinin telafi programına katıldığını açıklasa da kursların önemli bir bölümü kontenjan dolmadığı için açılmadığından sağlıklı ve gerçek bir veri hala açıklanmamıştır.


Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

SON HABERLER

Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı: Bazı bilgileri saklıyor

Ünlü hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını belirtti. Peker’in ‘kayıp silah’ iddialarına atıf Anonymous, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel bir ordusu olduğunu öne sürdü.

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.

Almanya’dan Türkiye’ye Libya mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’dan yabancı güçlerin çekilmesine Suriyeli paralı askerlerden başlanması ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.