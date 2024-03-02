Feray Aytekin Aydoğan: Müfredat değişimi laik eğitimin tabutuna çakılan son çivi

STK adıyla çeşitli tarikatlar, sermaye odaklarından oluşan Maarif Platformu müfredat değişimi ile neleri amaçladıklarını tek tek açıklıyor;
• Müfredatın amacının yeni “insan, toplum ve devlet tahayyülü” geliştirmek olduğu,
• Zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiği,
• Eğitimden maarife, öğrenciden talebeye, öğretmenden muallime, ilimden irfana geçileceği,
• Türk İslam tarihinin ve Osmanlı’nın torunlarının maarif geleneğinden koparılıp ‘eğitim’ aracılığıyla pasifleştirildiği, Türkiye Yüzyılı Projesi’ nin en önemli basamağının yerli ve milli bir muhtevaya sahip eğitim sistemi ve müfredatı olduğu vb. açıklamalar, toplantılar yapıyor, raporlar hazırlıyorlar.
Müfredat değişimi, ders içeriklerinde yer alan laiklik, bilimsellik, kamusallık karşıtı içeriğin ötesine geçen yeni rejim deklarasyonu.