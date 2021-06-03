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Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Eğitimde salgının yönetimi, algının yönetilmeye çalışılması yalnızca

Dünya genelinde telafi eğitimi tartışmalarında eğitim sendikalarının temel eleştirisi karar alıcıların meseleyi yalnızca öğrenme kayıplarının giderilmesi -ki açıklanan programın öğrenme kayıplarının giderilmesi noktasında dahi bir karşılığı yok- dar başlığı üzerinden değerlendirmesi… Salgın gibi olağandışı dönemlerde okul terkinin, eğitimden kopuşun hızlandığı, çocukların işçileştirildiği, köktenci grupların hedefi haline getirildiği bir süreçte akademik becerilerle sınırlı bir yaklaşımın sorunları ve eşitsizlikleri daha da artıracağını açıklıyor ve tek bir çocuğun dahi eğitim hakkının elinden alınmamasına karşı ses çıkarıyorlar.

Yapılan açıklamalar da yaşanılan eşitsizliklerin ve sorunların devasa boyuta ulaşmasından öte bir anlam ifade etmiyor. Eğitimde salgının yönetimi; algının yönetilmeye çalışılması yalnızca…

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Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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