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Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Bu yük salgınla birlikte yüz binlerce Merve’nin omuzlarında…

Değiştirilemez olduğuna inandırılmak istenenin çocukların “kaderi” olmadığını herkese ilan ediyordu Merve…

“Ben artık sadece Merve değilim. Sultandağı’nda kiraz toplayan Berfin’im, Malatya’da kayısı toplayan Beyza’yım. Çukurova’da pamuk toplayan Fatma’yım. Karadeniz’de fındık toplayan Tuğba’yım.”


13 yaşındaki bir çocuğun omuzlarına tüm bu güçlüklerle baş edebilme yükünü taşımaya zorlayan ne peki?

“Kader” diyerek inandırılmak istenen milyonlarca çocuğun hikâyesi…

Bu hikâye Mervelerin kamusal, bilimsel eğitim hakkının yıllardır yok sayılmasının tarihi… Yoksulsan ve kız çocuğuysan diyerek yıllardır taşıtılan bu yük şimdi salgınla birlikte yüz binlerce Merve’nin omuzlarında…

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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