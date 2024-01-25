Feray Aytekin Aydoğan: Artık tüm okullar imam hatip

Diyanet İşleri Başkanı ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilkokul öğrencilerini de ekleyeceklerini söyleyerek “Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi” ni duyurdu.

Bu proje ile ikinci bir ÇEDES’le karşı karşıyayız.

4+4+4 döneminde söylediklerini başardılar. Artık tüm okullar imam hatip ve tüm okullar Diyanet, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve tarikatların elinde.

ÇEDES de, Diyanet’in son projesi de ne ilk ne de son olacak. Artık kısmi süreli, lokal protokoller, iş birlikleri, projelerle değil sürekli ve kalıcı hale getirilmiş laik, kamusal eğitim saldırıları ile karşı karşıyayız.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı