Fenomen Nilay Toprak’a saldıranlar gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’de çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’a trafikte saldıran iki motosikletli gözaltına alındı.

Toprak, dün trafikte yol verme tartışması yaşadığı iki motosikletlinin saldırısına uğramış, saldırganlar Toprak’ın arabasının camlarını kırmıştı.

Saldırıyı telefonuyla kayıt altına alan Toprak, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak saldırganlardan şikayetçi olacağını söylemişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre saldırganlar M.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

ANKA’nın aktardığına göre M.K. ve E.Y. polise verdiği ifadede, E-5 Bakırköy istikametinde motosikletle seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı aracın aşırı süratle önlerine kırdığını ve bu nedenle motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştüklerini belirtti. Şüpheliler, daha sonra trafik ışıklarında durduğunu fark ettikleri Nilay Toprak’ın sevk ve idaresindeki araca kaza tutanağı tutmak için yaklaştıklarını, ancak Nilay Toprak’ın kendilerine hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiler.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.K. ve E.Y. adliyeye sevk edildi.