İtalyan fenomen Chiara Ferragni, bağış diye topladığı paraları şirketlerine aktarmış

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin şirketlerine, bağış adı altında para toplamaya yönelik haksız ve ticari uygulamaları nedeniyle 1 milyon avrodan (yaklaşık 32 milyon lira) fazla ceza kesti.

Fotoğraf: Instagram

Ferragni’ye ait iki şirket ve Balocco firması, geçen yıl kasımda Torino’daki bir hastanede kemik kanseriyle mücadele eden çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ortalama fiyatı 3,5 avroluk (111 lira) ürünü ‘Pembe Noel Pandoro’ adıyla 9 avroya (286 lira) satışa sunmuş.

Ferragni sosyal medya hesapları vasıtasıyla söz konusu ürünün satın alınarak tedavi gören çocuklara destek verilebileceğini, kendisinin de kampanyaya katıldığını söylemiş ancak hasılat ve hastaneye ödemelere bakıldığında durum öyle değil.

Ferragni bağış yapmamış

Balocco firmasının hastaneye birkaç ay önce sadece 50 bin avroluk (1 milyon 584 bin lira) bağışta bulunduğu, Ferragni’nin ise şirketleri üzerinden bu kampanyadan 1 milyon avronun üzerinde hasılat elde etmesine karşın bağış yapmadığı tespit edildi.

Buna göre Rekabet Kurumu, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar sebebiyle Ferragni’nin şirketlerinden Fenice’ye 400 bin avroluk, TBS Crew’a ise 675 bin avroluk ceza keserken keki üreten Balocco firmasına da 420 bin avro para cezası verdi.

Kurum, bu cezaları, tüketici hakları kanunundaki mesleki yükümlülüklerin ihlal edilmesine dayandırdı.