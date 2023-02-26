Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ziya Şengül hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Acıbadem Maslak Hastanesi yoğun bakımında bir süredir tedavi gören Şengül’ün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Şengül’ün ölümünü duyuran Türkiye Spor Yazarları Derneği, ona şu sözlerle veda etti:

“Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin.”

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyen ve sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Şengül’ün ardından şunları kaydetti:

“Kulübümüzün 1698 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Çok sayıda kulüp de Ziya Şengül için taziye dileklerinde bulundu.

Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve ‘Ziya Kaptan’ lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım’da da 17 kez kaptanlık yaptı.