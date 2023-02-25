Fenerbahçe, çadırda maçı takip edenlere mesaj verdi: En güzel yarınlar bizim olacak

Depremde evini kaybedenler çadırlarda takip ettikleri Fenerbahçe maçının bir nebze de olsa kendilerini mutlu ettiğini paylaşınca kulüp buna yanıtsız kalmadı.

Fotoğraflar: Twitter

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı 44 bin 218. Henüz tamamlanmayan hasar tespitlere göre yıkık ve yıkılacak bina sayısıysa 164 bin 321.

Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Maça Fenerbahçe taraftarlarının “Hükümet istifa” sloganları damga vurdu. Ayrıca Fenerbahçe oyuncuları, depremin etkilediği şehirlerin isimlerinin yer aldığı formalarla sahaya çıktı.

Bu arada maçı çadırlarda takip eden sarı lacivertli taraftarlar galibiyetin, bu zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini paylaştı.

Bize bu zor günlerde moral olduğunuz için teşekkür ederiz🙏🏻💛💙@Fenerbahce pic.twitter.com/P5I2w6q8g8 — Gökay (@gkyrlmz) February 25, 2023

Bu zor günde bizi bir nebze de olsa mutlu ettin. Teşekkürler Fenerbahçe 💛💙 pic.twitter.com/uVa66ZevT3 — Erenvic (@Erenvic_) February 25, 2023

‘Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!‘

Fenerbahçe, bu mesajları yanıtsız bırakmadı. Kulübün Twitter hesabından söz konusu fotoğraflar paylaşılarak, şunlar kaydedildi: “Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz! İnanıyoruz, biliyoruz; Yaşaran gözler umut dolacak, En güzel yarınlar bizim olacak!”