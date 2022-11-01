Fenerbahçelilerin itirazı sonuç getirdi; Dinamo Kiev maçının dördüncü hakemi değişti

Fenerbahçeliler, takımlarının UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maça dördüncü hakem olarak Hırvat hakem Ivan Bebek’in atanmasına sosyal medyadan tepki gösterince UEFA değişikliğe gitti. Bebek’in yerine aynı ülkeden Marin Vidulin’i görevlendirdi.

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2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten Bebek, 4-1 Braga’nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

Fenerbahçe, 17 Mart 2016’da oynanan maçı 66’ncı dakikada Mehmet Topal, 87’nci dakikada Alper Potuk ve 90+5’inci dakikada Volkan Şen’in kırmızı kart görmesiyle sekiz kişi tamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira’yı da itirazlarından dolayı 44’üncü dakikada tribüne göndermişti.

Bebek’in perşembe günü TSİ 23:00’te oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında dördüncü hakem olarak atanması tepki çekti.

Sitesinden Bebek’in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin’i görevlendirdi.