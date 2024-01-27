Fenerbahçe’den TFF’ye yedi soruluk mektup

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yedi soruluk mektup gönderdi.

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Sarı lacivertli kulüp, mektupta Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarında görev alan hakem Bahattin Şimşek’in yönetimine dikkat çekti.

Fenerbahçe’den gönderilen mektupta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve onun nezdinde tüm sorumlulara şu sorular yönetildi:

*Bahattin Şimşek Fenerbahçe-Samsunspor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonraki Galatasaray maçına atanmıştır?

*Galatasaray-İstanbulspor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır?

*Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır?

*Maçın 67’nci dakikasında sadece Mauro Icardi’nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30 dakika incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir?

*Maç o an 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti?

*Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur?

*İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?