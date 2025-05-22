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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı: Hedef borç kapatmak

Fenerbahçe Futbol AŞ, 250 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 artırarak 1 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Fotoğraf: AA

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada sermaye artışıyla elde edilecek 1 milyar liralık gelirden halka arz giderleri düşüldükten sonra net 996 milyon 345 bin lira fon elde edilmesinin planlandığı belirtildi.


Şirket, bu kaynağın yüzde 70 ila 75’ini finansal borçların ödenmesinde, kalan yüzde 25 ila 30’unuysa vergi borçlarının kapatılmasında kullanmayı hedefliyor.

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