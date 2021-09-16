Fenerbahçe, Frankfurt’tan 1 puanla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.
52’nci dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic’in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre’nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
55’inci dakikada Fenerbahçe’de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi’nin ortasına N’Dicka ayak koydu.
63’üncü dakikada Da Costa’nın kaleci Trapp’a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
75’inci dakikada Eintracht Frankfurt’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.
90+2’nci dakikada Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas’ı ceza sahasında kaleci Trapp’ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos’u ağırlayacak.