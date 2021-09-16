Fenerbahçe, Frankfurt’tan 1 puanla dönüyor

Marmara Denizi’ndeki kirlilikten etkilenen balıkların taşıdığı hastalıkların Cebelitarık’a kadar gidebileceğini belirten Hidrobiyolog Levent Artüz, “Biz Marmara Denizi’ni kirletmekle, bunu da aşırı hale getirmekle bu işi zaten uluslararası bir platforma taşıyoruz” dedi.