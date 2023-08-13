Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini duyurdu

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile dört yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Cengiz’in bonservisi için Olimpik Marsilya Kulübüne 15 milyon avro bonservis bedelinin dört sene içinde ödeneceği belirtilerek, “FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir” dendi.

Cengiz Ünder için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenenen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco katıldı.

Attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.