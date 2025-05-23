Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague finalindeki rakibi Monaco

EuroLeague ‘Final Four’ yarı finalinde Olympiakos’u yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

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Final Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenleniyor.

TSİ: 18:00’de başlayan maçta Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 82-76 yenerek finale yükselmişti.

Yarı finalin ikinci ayağında Monaco, Olympiakos’u 78-68 yendi.

Olympiakos dört yıl kez üst üste finale kalmasına rağmen bu yıl da turnuvayı kazanamamış oldu. Yunan ekibi, normal sezonu lider tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar TSİ 20:00’de oynanacak. Olympiakos’la Panathinailkos da aynı gün TSİ 17:00’de üçüncülük maçı yapacak.