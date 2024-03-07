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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i evinde devirdi

Fenerbahçe Beko, lig lideri Real Madrid’i deplasmanda yendi.

Fotoğraf: Fenerbahçe

EuroLeague 28’inci hafta maçını baştan sona önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibine 10 sayı fark attı. Maç 89-79 bitti.


Böylece Fenerbahçe Beko puanını 45’e yükseltti. 28’inci haftanın ilk günü itibariyle Fenerbahçe Beko 6’ncı sırada. Real Madrid 50 puanla lig lideri.

Skor dağılımı şöyle: Hayes-Davis 17, Calathes 12, Wilbekin 12, Motley 10, Biberovic 10, Guduric 8, Sertaç 7, Dorsey 5, Papagiannis 4, Sestina 2, Noua 2.

Maçın oyuncusu Nigel Hayes-Davis’di.

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