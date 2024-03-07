Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i evinde devirdi

Fenerbahçe Beko, lig lideri Real Madrid’i deplasmanda yendi.
EuroLeague 28’inci hafta maçını baştan sona önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibine 10 sayı fark attı. Maç 89-79 bitti.
Böylece Fenerbahçe Beko puanını 45’e yükseltti. 28’inci haftanın ilk günü itibariyle Fenerbahçe Beko 6’ncı sırada. Real Madrid 50 puanla lig lideri.
Skor dağılımı şöyle: Hayes-Davis 17, Calathes 12, Wilbekin 12, Motley 10, Biberovic 10, Guduric 8, Sertaç 7, Dorsey 5, Papagiannis 4, Sestina 2, Noua 2.
Maçın oyuncusu Nigel Hayes-Davis’di.