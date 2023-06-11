Fenerbahçe-Başakşehir final maçı bu akşam

Futbolda 61’inci Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Fotoğraf: AA

Saat 20:45’te başlayacak mücadele ATV’den yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral’ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, altı kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde beş kez Galatasaray, üç kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor’a kaybetti.

Türkiye Kupası’nda ayrıca Altay yedi kez finale çıkıp iki kez, Bursaspor da altı kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Başakşehir iki finali de kaybetti

Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş’a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor’a aynı şekilde yenildi.

Rekor Galatasaray’da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray’ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk dört senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası’nı, 60 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor dokuz, Fenerbahçe altı, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası’nın 60 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16’sı en az bir kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (iki kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor iki, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.