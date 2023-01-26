FBI, milyonlarca dolarlık fidye alan uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kurbanlarından 100 milyon dolardan fazla para alan ‘Hive’ isimli fidye yazılım çetesinin internet sitesinin çökertildiğini açıkladı.

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AA’nın FBI açıklamasından aktardığına göre operasyon FBI Genel Merkezi’ndeki siber birimi, ülke çapındaki diğer saha ofisi personelinin yanı sıra yabancı kolluk kuvvetleri ortaklığında düzenlendi.

Korsanların ülke ve dünya genelinde binlerce kurbana zarar verdiğinin belirtildiği açıklamada, FBI’ın ‘Avrupalı ortaklarıyla’, çetenin dikkatini çekmeden internet sitelerinin şifrelerini kırarak korsan yazılımlarını ele geçirdikleri kaydedildi.

FBI’ın operasyonu, Adalet Bakanlığının, ABD’deki enerji ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok büyük şirketin bilgisayar sistemini kilitleyerek on milyonlarca dolar fidye isteyen çetelerle uzun süreli mücadele çabasının sonuncusu oldu.

Hive korsanları, Ekim 2022’de Louisiana’daki 314 yataklı hastanenin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlemiş ve 270 bin hastanın kişisel verilerini çalmıştı.

ABD’deki birçok hastanenin bilgisayar sistemini ele geçiren uluslararası internet korsanları, Mayıs 2021’de Colonial Pipeline boru hattı şirketinin internet ağını ele geçirerek ülkenin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45’ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının bir süre kapatılmasına neden olmuştu.