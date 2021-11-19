Fazıl Say: Yurt dışında su bile içsem 10-12’yle çarpınca boğazımdan geçmiyor!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye’deki kur krizi nedeniyle ‘yurt dışında su bile içse boğazından geçmediğini’ söyledi.

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Avro/TL 12,61, Dolar/TL ise 11,10 seviyesinde seyrederken, yılbaşından bu yana TL’nin diğer para cinslerine karşı değer kaybı devam ediyor.

Tepkisini Twitter’dan dile getiren Say şunları yazdı: “30 yıldır ‘turne insanıyım’, şu an Hollanda’dayım. Normal aslında. Ve hayatımda ilk kez, çok farklı hissiyatlardayım fiyatlarla ilgili. ‘Normal bir akşam yemeğini’ geçtim, Su bile içsem, euro fiyatını artık 10’la, 12’yle filan çarpıp, TL olarak görünce boğazımdan geçmiyor kardeşim!

Mesele burada başlıyor, BU krizin büyüklüğü, bu bahsettiğim ‘imkanı olan kesim’ için bile mümkün olan ve ‘normal’ olan; arada bir yurtdışına seyahat, imkan varsa çocuğunu yurtdışında okutma, İş için gittiğin yerde bir ‘normal’ akşam yemeği gibi. Bütün bunlar yok ve zor artık.”