Fazıl Say ve Serenad Bağcan ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası için sahnede

Piyanist Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığo ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına destek için sahneye çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Mart’ta dünyaca Fazıl Say ile Serenad Bağcan’ın dayanışma konserine ev sahipliği yapacak.

4 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak konserin tüm geliri ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konsere gelemeyenlerin de bilet alarak destek olabileceğini aktardı: “Kıymetli dostum Fazıl Say’ın teklifi ile gelirin tamamen deprem bölgesine bağışlanacağı bir dayanışma konseri düzenliyoruz. Biletlerinizi bugünden itibaren ‘birkirabiryuva.org’ adresinden alabilirsiniz. Gelin yaraları birlikte sarmaya devam edelim. Konsere gitmeseniz de bilet alarak destek olun.”

Katılımsız bilet seçeneği

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yapacağı konserin biletleri 1,000 lira olarak belirlenerek, tek fiyattan satışa sunuldu. Konsere gidemeyecek olanlar ise 500 lira tutarındaki katılımsız biletten satın alarak dayanışmaya katkıda bulunabilecek.