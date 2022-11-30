Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı: ‘Büyük dönem başlıyor’

Besteci ve piyanist Fazıl Say, üç yıl önce İtalya’nın Milano kentinde evlendiği meslektaşı Ece Dağıstan’la boşandı.

Fazıl Say – Ece Dağıstan

Fazıl Say, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ece Dağıstan’la ‘sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililiği’ sonlandırdıklarını duyurdu.

Boşanmak için gittikleri Beykoz Adliye binasından el ele çıktıkları anların karesini paylaşan Say, şunları yazdı:

“Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, ‘bir ve iki birey arasında’ bocalıyor.

Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem ‘her şeye’, hem de ‘hiç bir şeye’ yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir ‘büyük’ sayfa açılıyor ‘büyük dönem’ başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.

Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle.”

Çift, geçen yıl Magnet Quarterly dergisine kapak olmuş ve evlerini birleştirmediklerini ‘sevgililiğe devam ettiklerini’ söylemişti.