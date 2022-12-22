Fazıl Say, İklim Tamkan’a ithaf etmişti: ‘Goldberg İstanbul’da yayımlandı

Çağları açıp kapatan İstanbul için senfoni besteleyen piyanist Fazıl Say, Johann Sebastian Bach’ı İstanbul’la buluşturduğu ‘Goldberg İstanbul’da’ adlı eserini piyanist, klavsenci İklim Tamkan’a ithaf etti.

Say, İstanbul ruhunu hissettiren caz öğelerinin ve Türk aksak ritimlerinin yer aldığı bestesinde, Bach’ın başyapıtlarından biri olan ve klavsen sanatçısı Gottfried Goldberg’e ithaf ettiği ‘Goldberg Varyasyonları’nın temalarından yola çıkıyor.

Tamkan’ın da yorumuyla dinleyiciyle buluşan ‘Goldberg İstanbul’da’, tüm dijital platformlarda yayımlandı.



