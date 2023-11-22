Fazıl Say, Farah Zeynep Abdullah’a ‘had bildirdi’

Piyanist Fazıl Say, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney hakkındaki sözlerine tepki göstererek, Abdullah’ın ‘niteliksiz dizi oyuncusu’ olduğunu söyledi.

Abdullah’ın geçen eylülde Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler üzerinden başlayan tartışmaya gecikmeli bir tepki de Say’dan geldi. Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Abdullah’a verdi veriştirdi.

İtalyan ressam Caravaggio’nun ‘Hilekârlar’ tablosunu ve Yılmaz Güney’in kült filmlerinden olan ‘Yol’dan bir sahne paylaşan Say, Abdullah’ın “Haddini bilmesi gerektiğini” vurgulayarak şunları söyledi:

Hilekarlar – Yol

* İlk fotoğrafta Caravaggio’nun ‘Hilekarlar’ tablosu (1594) İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney’in kült filmi ‘Yol’dan bir an; başrol oyuncusu Tarık Akan’ın, filmde, kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, Doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri.

* Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney’in ortak alın yazısı; cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor. Tablodaki üç kişinin ifadelerine bakın. Sanki oradayız; yanındayız…

* Ve yine ortak yanları; bu dünyadaki kötülüğe, törelere, bu gaddar yönetimlere açtıkları isyan bayrağı. Çok büyük bir gerçekçilikle, yalın bir dokunuşla, bu dünyayı olduğu gibi bize ve sonsuz geleceğe anlatmaları. Sert durmaları. Sorgulamaları.

* Ve şunu anlıyoruz; ne için var sanat? Cevabı burada. İnsanlar tartıda, iyisi ve kötüsüyle eşittir hep. Tarkovski’nin dediği gibi, ‘Dünya mükemmel olmadığı için sanat var.’

* ‘Bu sanatçıların dönemi bitti’ gibi yanlış bir algıya düşmeyelim, çünkü bitmez. Bitmeyecek. O dönem bittiyse peki hangi dönem başlayacak? Çok iyi reyting alan dizilerin, Netflix’te tutmuş bir şeyin, Instagram’daki iki plaj fotoğrafının, Twitter’da iki polemiğin olduğu dünya mı bu çok beğendiği ‘yeni dönem’? ‘Ünlü’ olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiç bir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?

* Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir.

* Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak.

Nereden baksan ahmakça

Say’ın bu ifadelerine Abdullah’tan yanıt gecikmedi: “Yazın nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça… Anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun.”

Farah Zeynep Abdullah, ayrıca “Hikâyelerine koyduğu konser anonsuna link koymayı unutmuşsun” diyerek ve konseri için bilet linki vererek Fazıl Say’ı ti’ye aldı.

Abdullah’ın paylaşımı şöyle:

* Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, “Konuşalım, iki çift sözüm var” diye. Ben de uyuyordum, “Müsaitseniz arayabilirim” yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. “Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim” der uyumaya devam ederdim.

* Abi bu postundan hemen sonra story’nde (instagram) konser anonsunu gördüm link koymayı da unutmuşsun. O yüzden bilet linkini paylaşıyorum.

*Brahms no.3 in F major, op.90:III. Poco allegreto eşliğinde, seversin. Küt ve dumana sevgiler

Ne olmuştu?

Yazar Murathan Mungan, Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümü olan 9 Eylül’de bir yazı kaleme alarak Türk sinemasının ‘Çirkin Kralı’ hakkında “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı…” demişti.

Farah Zeynep Abdullah “Sinemamazın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından ve etkili silah kullanan diyelim” diyerek Mungan’a karşı çıkmıştı.

Ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı birçok kişi Abdullah’a tepki gösterirken, Güney ailesi de dava açmıştı.

Abdullah, geçen gün verdiği bir röportajda düşünceleri nedeniyle hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 100’e yakın kişiye dava açacağını, kazandığı tazminatları kadına şiddet derneklerine ‘Çirkin Kral adına’ bağışlayacağını açıklamıştı.