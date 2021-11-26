Fatih Terim’e altı maç ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e altı maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kulüp ve yöneticilerinin cezalarını açıkladı.
Fenerbahçe derbisinde yaşananlardan dolayı Galatasaray’ın başkanı Burak Elmas’a ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 30 bin TL ceza verildi.
PFDK, Terim’e ‘tedbire uymama eylemi’ ve ‘ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti’yle çift sarı kart görmesi nedeniyle altı maç men ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.