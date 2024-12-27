Fatih Terim rotayı Suudi Arabistan'a kırdı

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim’i resmen duyurdu.
Transfer kulübün X‘ten şu notla duyurdu: “Al Shabab’ın hikayesi İmparator’la devam ediyor.”
Yapay zeka destekli videolu paylaşımda futbolcular, teknik direktör Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası soyunma odasında ‘çaresizce’ beklerken, Terim gelip “Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim” diyor.
Adı ‘yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık’ davasına karışan Terim en son 2023-2024 sezonunda bir süre Yunan ekibi Panathinaikos’u çalıştırmış, başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilmişti.
Terim’in bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitmesi bekleniyor.
Al-Shabab ligde 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad’ın 13 puan gerisinde altıncı sırada.
Terim ilk maçında Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşılaşacak.