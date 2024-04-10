Fatih Portakal, AKP'de 'görevden alınacakların' ismini paylaştı

Gazeteci Fatih Portakal bayramdan sonra AKP’den bazı isimlerin görevden alınacağını söyledi ve isimleri paylaştı.

Portakal Sözcü TV Ana Haber’de kulis bilgisini şu ifadelerle paylaştı:

“Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler onları size söyleyeyim isim olarak. İstanbul İl Başkanı ile Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara’da biri İstanbul’da. Bu iki isim bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. Üç ya da dört bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti’de bir takım değişiklikler olacak.”