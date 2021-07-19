Fatih Polat: Gazetecilik öldürülemeyecek bir meslektir

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) verilerine göre 2021’de dünyada şu ana kadar 22 gazeteci öldürüldü.
Geçtiğimiz ay AFP Muhabiri Bülent Kılıç, Taksim’deki Onur Yürüyüşü’nü takip etmek isterken polis tarafından boğazına bastırılarak, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Almanya’da da meslektaşımız Erk Acarer, evinin bahçesinde saldırıya uğradı.
Türkiye’de iktidarın kutuplaştırma siyasetinin belirlediği gerilim ikliminde, yaptıkları haberler ya da yazdıkları yazılar nedeniyle farklı görüşlerden pek çok gazeteci saldırıların hedefi oldu. Saldırıya uğrayanlar arasında sadece ulusal basında değil, yerel basında görev yapan meslektaşlarımız da var. (…)
Tüm bunlarla birlikte gazetecilik öldürülemeyecek müthiş bir meslektir.