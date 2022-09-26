Fatih Polat: Emre Olur’un tutuklanmasındaki karanlık noktalar

Suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in basınla ilişkilerinde adı öne çıkan Emre Olur’un Türkiye’ye getirilmesi ve tutuklanmasına kadar giden süreç, içinde bazı karanlık noktaları barındırıyor. Bir kısmını belki zaman içinde öğrenebileceğiz, bazıları da sır olarak kalacak.

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Emniyet ifadesinde 2019 yılı ocak ayında sigortasız olarak Beyaz TV’de çalıştığını anlattığı süreçten bahsederken, Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Biriminde bir dönem çalıştığını anlatıp geçiyor. Orada gerçekten kısa süreli mi görevlendirildi yoksa o ilişki daha sonra da devam etti mi? Bunlar hep soru işareti. Ayrıca Peker’in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarından sonra saldırıya uğraşan Emre Erciş ile ilgili kendisine sorular sorulara da, ‘Emre Erciş benim uzun zamandır, yani çok eskiden dostum.’ yanıtını veriyor. Emre Erciş ismini, bugüne kadar çeşitli hedef göstermelerle dolu karanlık haberle biliyoruz.

Pek çok kişi Emre Olur’u, Peker’in AKP ile köprüleri atmasından sonra yaptığı ifşalar sırasında onun ‘basın danışmanı’ gibi tanıdığı için ya nötr ya da pozitif duygularla yaklaştı. Ancak Emniyet Siber Suçlar’daki görevi ve Emre Erciş ile dostluğu ve Türkiye’ye iadesine kadar gelen süreç aydınlamaya muhtaç gri noktaları önümüze koyuyor.

Fatih Polat’ın yazısı