Fatih Özatay: Altınların bir kısmı, Suudi Arabistan’a dolar karşılığı satılabilir mi?

Suudi Arabistan’ın GSYH’sinin düzeyi ham petrol fiyatlarına oldukça bağlı. 2021’de 834 milyar dolarmış. Bu yıl, bir trilyon doları geçmesi bekleniyor. Ama 2020’de 700 milyar dolar. Oldukça oynak. Dedikodu mahiyetindeki bazı haberlerde ve sosyal medyada yazılan çizilene bakılırsa 40-50 milyar dolar bir ‘katkı’ verebilirmiş Selman. Yani, GSYH’sinin yüzde 5’i gibi bir tutardan söz ediliyor. Ne kadar gerçekçi? Hangi mekanizmalarla olabilir?

Daha ‘gerçekçi’ olan bir alternatif şu: TCMB’nin altın mevcudunun bir kısmı, Suudi Arabistan’a dolar karşılığı satılabilir mi? Kalıcı olarak ya da çok uzun vadeli bir geri alma anlaşması ile mesela? Öyle ise 40-50 milyar dolardan değil 20-25 milyar dolardan söz ediyoruz demektir. Gerçi bu da net döviz rezervinizi artırmayacak ama döviz kuruna müdahale etmenizi sağlayacak döviz edinmiş olacaksınız. Swap anlaşması gibi bir ayak bağı da olmayacak. Uluslararası piyasada aynı tutarda altını bir çırpıda satmak yerine daha kolay gerçekleştirilebilir bir seçenek diye düşünelim.

Fatih Özatay’ın yazısı