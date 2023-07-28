Fatih Doğan: Eksiklikler giderilirse Şenol Güneş iddialı bir takım ortaya çıkaracaktır

Onur’un, Rosier’in önündeki rolü yeni bir deneyimdi. Attığı gol alkışı hak edecek ve kafaları karıştıracak kadar değerliydi. Rosier’in hatasında yenilen golü de dikkate alınca Ghezzal oynayana kadar ya da yeni kanat transferi örneğin Rebic gelene kadar oralarda farklı rekabet sahneleri izleyebiliriz. Rebic demişken sorunların %90 giderildiğini ve bugün sağlık kontrolü için İstanbul’a getirilmesinin planlandığını söyleyebilirim.. Beşiktaş’ta istek var, takım oyunu var ama özellikle topla çıkışlarda ve atak sonlandırmada ciddi kalite eksiklikleri var. Bunlar bir an önce giderilirse Şenol Güneş iddialı bir takım ortaya çıkaracaktır.

Fatih Doğan’ın yazısı