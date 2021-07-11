Fatih Çekirge: Marmaris’te neden enerji nakil hatları bir yangın gerekçesi olsun…

İşte şimdi bu nedenle soruyorum:

– Düşünün ki aradan 7 yıl geçmiş… Bu raporlar neden ciddiye alınmaz?

Merak ettim bir tarama yaptım. Her yangında bu hocalarımız aranmış. Onlar da aynı şeyleri söylemişler.

İşte Doç. Dr. Küçükosmanoğlu televizyonda konuşuyor, bütün yangın gerekçelerini sayıyor. Ve enerji nakil hatları diyor.

Hem de defalarca diyor…

Enerji nakil hatları özel sektörde… Bunun bir bakım onarım denetimi olmaz mı?

Yangın, enerji nakil hatlarından çıktıysa karşılığı ne olmalı?

Ormanlık bölgelerde enerji nakil hatları için daha güvenli bir mühendislik yok mudur?

Enerji Bakanlığı, akademisyenlerden yıllardır gelen bu uyarılar için bir denetim sistemi kurdu mu?

Özellikle orman bölgelerinde polis, jandarma ve itfaiyede bir “yangın dedektifliği” sistemi var mı?

Orman Bakanlığı enerji nakil hatları konusunda bir çalışma yaptı mı?

Yoksa bunca uyarıya rağmen Marmaris’te neden enerji nakil hatları bir yangın gerekçesi olsun…

Fatih Çekirge’nin yazısı