Fatih Altaylı: Vekiller maaşları iade etmeli mi?

Seçimlerden hemen önce Mayıs ayı içinde milletvekillerine 3 aylık maaşları peşin ödendi.

Ancak 27. dönemdeki 600 milletvekilinin 314’ü yani yarısından fazlası ya yeniden seçilemediği için ya da tekrar aday gösterilmediği için 28. dönem TBMM’sinde yer alamadılar.

Bu durumda bu milletvekilleri 2 aylık fazladan maaş almış durumdalar.

Şimdi bunun üzerinden yeniden seçilemeyen vekiller eleştiriliyor ve hakketmedikleri 2 maaşı iade etmeleri isteniyor.

Bu vekillerden 4’ü, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, BBP Genel Başkanı Ekici, İYİ Parti eski Bursa Milletvekili Kamil Erozan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik 2 aylık hak edilmemiş maaşlarını iade ettiler.

Gerisinden ses yok. Buna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil.

İyi de bu milletvekillerine yaptığımız eleştirilerde haklı mıyız!

Yasal olarak haklıyız. Bu maaşları iade etmeleri gerek.

Ancak mantık olarak milletvekilliği bitenler birkaç ay da olsa maaş almaya devam etmeliler ya da en azından bir tazminat almalılar.

Sonuç olarak, milletvekilliği süresince kendi işlerini sürdüremediler ve vekilliğin sona ermesinden sonra hayatlarını yeniden organize etmek için bir süreye ihtiyaçları var. O yüzden de emekli olmamış, emeklilik hakkına kavuşmamış vekillere üç ay daha maaş vermek bence mantıklı.

Ama dediğim gibi eğer emekli hele hele kıyak emekli değillerse.

Fatih Altaylı’nın yazısı