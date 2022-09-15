Fatih Altaylı: Sosyal konut projesinde sistemdeki üçlüden birinin kazancı kesin, diğerleri umut

Sosyal konut projesi aslında tam bir win-win ve hatta win projesi. Herkes kazanacak. İktidar partisi böyle bir proje ile seçim kazanabilir. Bu projeye başvuran vatandaş ucuza ev sahibi olma hakkı kazanabilir.

Düşünsenize, müteahhitsiniz. Bu projeden iş aldınız. İnşaatları yapmak için kamu bankalarından yüzde 14 faizle kredi alacaksınız. Bu düşük faizle işi yapacaksınız. Ama evler satılırken vatandaş taksitlerini o düşük faizle değil, memur maaş artışına göre artan taksitlerle ödeyecek.

İnşaatı yapanın faizi yüzde 14, inşaattan daire alanın yıllık artışı bugünkü enflasyon oranları ile yıllık yüzde en az 90. Aradaki fark yüzde 76. Sistemdeki üçlüden birinin kazancı kesin. Diğerleri umut.

Fatih Altaylı’nın yazısı