Fatih Altaylı: Siyasi operasyonu başlatan Naci Ağbal’ı görevden alandır

Cumhurbaşkanı’na göre, Türkiye’deki ekonomik sorunların kaynağı “siyasi operasyon” imiş.

Katılıyorum. Tamamen siyasi operasyondur.

(…)

2021 Ekim – 2023 Haziran’ı arasındaki siyasi operasyonun etkileri elbette kolay kolay geçecek gibi değil. Ülkeye ihanet derecesindeki bir hata olan KKM’den nasıl çıkılacağını kimse bilemiyor.

Bir yıl içinde yüzde 19’dan yüzde 150’ye kadar çıkan enflasyon en iyi ihtimalle 3 yıl sonra başladığı yere geri dönebilecek.

Bu arada yüz milyarlarca doların nereye, kime, ortalama kaça satıldığı ve yerine nasıl geri koyulacağı belli değil.

Cumhurbaşkanı haklıdır.

Bu bir siyasi operasyondur.

Kimilerine göre 2021 Eylül’ünde, bana göre ise Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığından alınıp, yerine Merkez’in M’sinden, Bankacılığının B’sinden anlamayan Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesi ile başlamıştır.

Naci Ağbal’ı hangi siyaset görevden aldırdıysa, faiz indirim emrini kim verdiyse bu operasyonun siyasi ayağı odur.

“Siyasi operasyon’dan kasıt eğer bu değil ise yapılmak istenen “telefon avcısı” amcalara söylem kozu vermektir.

Fatih Altaylı’nın yazısı