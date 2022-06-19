Fatih Altaylı: Savunma sanayiinde beyin göçü

ABD

İngiltere

İrlanda

Belçika

Hollanda

Almanya

Fransa

Avusturya

Avustralya

İsviçre

Lüksemburg

İsveç

Norveç

Danimarka

Finlandiya

20 ÜNİVERSİTE

Önce yurt dışına yaklaşık beyin göç sayılarını görmek için aşağıda sıraladığım 20 üniversite belirlendi.

ODTÜ, Hacettepe, Ankara, Gazi, Bilkent, İTÜ, YTÜ, Sabancı, Koç, Boğaziçi, Osmangazi, Anadolu, Dokuz Eylül, Ege, Gebze, İzmir Yüksek Teknoloji, Marmara, İstanbul, TOBB, Galatasaray Üniversitesi.

Bu 20 üniversiteden mezun ve yukarıdaki 15 ülkede şu an çalışan toplam 120.000 Türk vatandaşı var. Bunların çoğu mühendis.

Geçmişte aşağıdaki savunma sanayii firmalarında çalışmış ve şu an yukarıda verilen 15 ülkede çalışan kişi sayısı ise 23 Mayıs 2022 tarihi itibarı ile 6000.

Sırf Hollanda`daki ASML firmasında 600 Türk mühendis var.

Bunların yüzde 70’ten fazlası savunma sanayii firmalarından gitmiş.

Her gün de gitmeye devam ediyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı