Fatih Altaylı: Putin, Türkiye’nin yeniden Batı’ya yöneldiğinin farkında olduğunu gösterdi

Görüşmenin tam bir fiyasko olduğunu ise zannederim en hükümet yanlıları bile anlamış olmalı ki, “zafer” başlıkları atılmadı.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm olumlu cümlelerinin ardından, Rusya liderinin, “Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı” diyerek kimi kast ettiği ortadaydı.

Erdoğan’ın “Rusya, fakir Afrika ülkelerini buğdaysız bırakmaz” derken Putin’in buna yanıtı “Verdiğimiz tahılın yüzde 70’den fazlası Avrupa ülkelerine gitti” oldu ve fakir ülke edebiyatını yemediğini gösterdi.

Ve nihayetinde “Tahıl Koridoru Anlaşması’nı canlandırabiliriz ama bunun için önce Batı’nın bize uyguladığı ambargoyu kaldırması gerek” diyerek anlaşmayı ancak “balık kavağa çıkınca” canlandırabileceğini söylerken asıl söylediği “Siz bu anlaşmayı unutun”du.

Putin, Türkiye’nin makas değiştirdiğinin, yeniden Batı’ya yöneldiğinin farkında olduğunu gösterdi. Bu yüzden de Erdoğan’a geçmişte verdiği desteği kestiğini, güçlü arabulucu rolünü elinden aldığını da herkese açıklamış oldu.

Umarım bize açıklanmayan bölümde BOTAŞ’ın ertelediği doğalgaz borcunun bir an önce ödenmesini isteyip, bir daha da erteleme yapmayacağını söylememiştir.

Fatih Altaylı’nın yazısı