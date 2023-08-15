Fatih Altaylı: Nobelli Türkler neden Disney’e ses çıkarmıyor?

Bizim yerel dizi oyuncularının Disney’e ve Atatürk karşıtı girişimlere sert veya mutedil tavır alması moral açıdan iyi olmakla beraber özünde bizim bize propagandamız olmaktan çok da öteye geçmez.

Kendi kendimizi tatmin ederiz. Ancak bu konuda konuşmaları, Şahan Gökbakar’a, Aras B. İyinemli’ye veya diğerlerine oranla çok daha etkin olacak, uluslararası ses getirmesi daha muhtemel isimlerimiz var.

Nobelli Türkler. Bunlardan biri Orhan Pamuk, diğeri ise Aziz Sancar.

Bizim sanatçılardan ses seda duymadık da, Orhan Pamuk’tan ve Aziz Sancar’dan duyduk mu!

Hadi Orhan Pamuk’tan fazla umudumuz yok. Onun duruşu, tarzı belli. Nobel’ini Türkiye’yi karalayarak aldığı bir sır değil.

Peki ya Aziz Sancar. Övünç kaynağımız bu bilim insanının Atatürk’e yakınlık duyduğunu zannediyorduk. Nobel ödülünü aldıktan sonra Anıtkabir’e gelmiş, ödülünü Atatürk’e armağan etmişti.

2016 yılında verdiği bir konferansta ise “En büyük görevimiz Atatürk’ü tanıtmak” diye seslenmişte dinleyicilere. Madem öyle, bu konuda niye suskun Aziz Sancar Hocamız?

Niye Nobelli bir Bilim İnsanı ve başarılarını Atatürk devrimlerine borçlu olduğunu söyleyen biri olarak ağzını açıp tek kelime etmedi Disney’in rezilliğine! Niye Sayın Sancar! Sizin Atatürk lehine edeceğiniz iki kelime Recep İvedik’in edeceğinden daha etkili değil mi!

Fatih Altaylı’nın yazısı