Fatih Altaylı: Neymiş, İslam düşmanıymışım

Bana kin kusmak için fırsat kollayanlar, Messi’ye kupa töreni öncesi giydirilen geleneksel Katar giysisine daha doğrusu Arap biştine gösterdiğim tepkiden kendi ahmaklıklarına yakışır sonuç üretmeye devam ediyorlar.

Neymiş, İslam düşmanı imişim.

Bu beyinsiz güruh yakında İslam’ın şartları arasına Arap kıyafetleri giymeyi de ekleyecek galiba.

Ahmaklar, Arap örfünü İslam zannetmeye devam ediyorlar.

Ayrıca ben kıyafeti değil, o kıyafetin giydirildiği zamanı anlamsız bulduğumu açıkça belirtmişim.

Kupa töreninde Messi’ye bakın bakalım, iyi görünüyor mu!

Herkes formalı, o ise şeffaf bir gecelikle ortada gibi.

İlle de giydireceksen, parayı verdim istediğimi giydiririm diyorsan hiç değilse Altın Ayakkabı ödülünü verdiğinde giydir de, adamın milli formasına saygısızlık etme.

Fatih Altaylı’nın yazısı