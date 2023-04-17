Fatih Altaylı: Kınık’ı orada tutan güç nedir!

Cumhurbaşkanlığı Sarayından peş peşe gelen bu açıklamalara rağmen Kınık’ı orada tutan güç nedir!

Arkasında Beştepe’den daha güçlü hangi irade, hangi otorite, hangi kuvvet vardır da, o koltuğu işgal etmeye ve makamı iğfale devam etmektedir.

Muhtemelen sergilenen bir tiyatrodur. Tavşana kaç, tazıya tut oyunudur.

Kimse bana “Kızılay özerktir, dernektir, zarttır, zurttur” demesin.

Beştepe’den gelecek bir “İstifa et Kerem” cümlesinden sonra Kerem Kınık’ta o koltukta kalacak yürek yoktur.

Yok eğer “var” ise…

Çimento yetmez.

Fatih Altaylı’nın yazısı