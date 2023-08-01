Fatih Altaylı: Göçmenler neden seslerini çıkarmıyor?

Çok merak ettiğim bir konu var.

Türkiye ağır bir krizin içinde, ücretliler yokluğun pençesinde.

Her gün kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ya da anasının babasının ilacını katkı payı veremediği için alamayan vatandaşlarımızın haberlerini görüyoruz ve gözlerimiz doluyor.

Ama aldığı ücretten memnun olmayan, kira parasını denkleştiremeyen, bunlardan dolayı muzdarip olan bir tek göçmenin haberini duymuyoruz.

Acaba bu göçmenler bilmediğimiz birtakım kaynaklardan gelir elde ettikleri için ve keyifleri yerinde olduğu için mu hiç seslerini çıkarmıyorlar?

Yoksa ses çıkarma, itiraz etme konusunda biz Türklerden bile daha çekingen oldukları için mi sessizler ve bu yüzden iktidar tarafından Türklere tercih ediliyorlar?

Bir bilen var ise söylesin. Hiçbir kötü niyetim yok.

Sadece merak ediyorum.

Fatih Altaylı’nın yazısı