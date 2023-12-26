Fatih Altaylı: Galatasaray yönetiminin peşin peşin ‘Biz böyle bir oluşumun içinde yer almayız’ demesini doğru bulmadım

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, Avrupa Ligi projesinde yer almayı planlamadığını açıkladı.

Bazıları bu projenin fikir babasının Ünal Aysal olduğunu iddia ediyor.

Oysa Galatasaray bu proje ile ilgilenmeye başladığı sırada Ünal Aysal henüz Galatasaray kulübü üyesi bile değildi.

Proje eksilere, 1990’ların başlarına uzanır ve aslında Galatasaray’ın böyle bir ligde olmasının gerekliliğini ilk düşünen ve o masada Galatasaray’ın da olmasını sağlayan Alp Yalman’dır.

Sonrasında Faruk Süren döneminde de Galatasaray olası bir Avrupa Ligi için devrede olmuştur.

Bu lig UEFA tarafından sürekli engellendi ve bu projeyi baltalamak için UEFA çeşitli yenilikler icat etti.

Şampiyonlar Ligi de bunlardan biridir.

Avrupa Ligi aslında büyük takımlar için çok daha uygun bir yapı.

Basketboldaki Eurolague gibi düşünebilirsiniz.

Ya da Formula 1 organizasyonu gibi.

Veya NBA, NFL veya NHL gibi.

Katılımcılarına çok daha yüksek gelir sağlayacak ve çok daha üst düzey bir kalite getirecek bir lig.

Maçlarını bir iki bin seyirciye oynayan vasat takımlar yerine, Avrupa’nın dev takımlarının olacağı ve statların her maç 50-60 bin kişi ağırlayacağı, naklen yayın gelirlerinin toplamda 80 milyon dolar değil, takım başına birkaç yüz milyon dolarlık gelirlerin söz konusu olacağı bir lig.

Doğrusunu isterseniz, Galatasaray yönetiminin peşin peşin “Biz böyle bir oluşumun içinde yer almayız” demesini doğru bulmadım.

Fatih Altaylı’nın yazısı