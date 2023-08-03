Fatih Altaylı: Disney CEO’su olsaydım iktidar sözcülerine şu mektubu yazardım

İktidar partisi sözcüleri ardı ardına açıklamalar yaparak Disney’i kınadılar, dünyanın en büyük entertainment grubuna ayar vermek istediler. İşte ben tam da burada gülmeye başlar ve uzun uzun kahkahalara boğulduktan sonra oturur şirketime ayar veren iktidar sözcülerine şöyle bir mektup yazardım:

“Sayın ……….

Ülkenizin kurucu lideri, efsanevi asker ve büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapmış olduğumuz prodüksiyonu şirketimize ait yayın platformunda yayınlamaktan vazgeçmemiz üzerine bizlere yönelik yaptığınız açıklamaları okuduk ve çok şaşırdık.

Evet, dediğiniz gibi biz bu büyük insanın adını taşıyan diziyi yayınlamaktan farklı lobilerin baskısı yüzünden vazgeçmiş olabiliriz. Ancak bunu yaparken, güvendiğimiz ve cesaret aldığımız gruplardan biri de sizlerdiniz. Çünkü şirketimizin araştırma grubu, yapmış olduğu saha çalışmalarında sizlerin buna bir tepki göstermeyeceğini, tam aksine muhtemelen destekleyeceğini raporlaştırmıştı.

Sizlerin bugüne kadarki tavrınıza baktığımız zaman diziye konu olan büyük liderle ilgili olarak “iki ayyaş” benzetmesi yaptığınızı, yapmış olduğu devrimleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba içinde olduğunuzu, geçmişte vuku bulmuş bazı kalkışmalar nedeniyle kendisini bizzat sizlerin soykırımcı ve katil ilan ettiğinizi, kendisini doğrudan eleştiremediğiniz ya da hakaret edemediğiniz zamanlarda silah ve çalışma arkadaşları üzerinden hakaret ettiğinizi, Atatürk’e ağır hakaretler eden yarı deli ve tam deli şahısları baş tacı ettiğinizi, bunların bazılarının cenazelerini neredeyse devlet töreni ile toprağa verdiğinizi, Atatürk’ün ortadan kaldırmaya çalıştığı ve yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı haline gelmiş tarikatlara ve cemaatlere yüz ve yol verdiğinizi anlatan bu rapora güvenerek bu diziyi yayınlamama kararı aldık. Açıkçası tepkiniz bizi çok şaşırttı. Tamam biz Atatürk dizisini Ermeni lobisi yüzünden rafa kaldırdık. Peki, siz Atatürk ilkelerini hangi lobi yüzünden rafa kaldırdınız!

Açıkçası biz size güveniyorduk. Güvenimizi boşa çıkarttınız. Saygılar…”

Fatih Altaylı’nın yazısı