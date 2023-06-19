Fatih Altaylı: Cem Uzan’ı Aküzüm konusunda uyarayım

Yıllardır Paris’te yaşayan kaçak işadamı Cem Uzan, eski Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm ile buluşup Galatasaray’a sponsorluk yapmayı planladığını anlatmış.

Aküzüm de, kişisel PR’ı için bu buluşmayı paylaşıp haber yaptırmış, Galatasaray’a büyük kaynak sağlayan eski yönetici pozuna bürünmüş.

Ural Aküzüm, her taşın altından çıkan bir tiptir.

Aküzüm’ün kaçak SBK ile hemşehrilik ilişkileri bilinir, hatta İnan Kıraç ile SBK’ye biraraya getirir o olduğu iddia edilir ki, ancak bunun doğru olmadığı da söylenir.

Güç simsarlığı yapmaya çalıştığı iştir.

NEF Stadyumundaki locasında her partiden milletvekillerini ağırlayıp, iş bitiricilik yaptığı da çok gizli bir bilgi değildir, ali ve veli ile külah ticareti içinde olduğu da…

Bu özellikleri dışında aslında iyi de çocuktur!

Neyse, işte bu Ural Aküzüm, Cem Uzan’la buluşmuş ve 72 milyonluk sponsorluk ayarlamışlar.

Açık söyleyeyim birbirlerine yakışmışlar.

Ancak herkesi uyarayım.

Cem Uzan’ı geçmiş sponsorluklarını bilirim.

Mesela Mario Jardel’in Galatasaray’a gelmesine de sponsor olacağını söylemişti.

Kulüp kayıtları orada, beş kuruş vermedi. Bu transferdeki tek katkısı Jardel’i helikopterle Ali Sami Yen’e getirmek oldu.

Bir ara o zaman sahibi olduğu Telsim GSM şirketi ile Galatasaray’ın forma sponsoru oldu.

Bu sponsorluğun bedelini de asla ödemedi.

İkinci başkanlığım döneminde bu paranın ödenmesi için Telsim’e dava açtım. Parayı ancak yargı yolu ile yıllar sonra Canaydın başkanlığı döneminde tahsil edebildi Galatasaray.

Galatasaray’ı bu konuda uyarayım. Sakın bu kaçak işadamı ile böyle bir oyuna gelmeyin.

Cem Uzan’ı da Ural Aküzüm konusunda uyarayım.

“Senin hükümetle olan sorunlarını çözerim. Medyada dostlarım var onlarla da senin lehine lobi yaptırırım” dediyse sakın inanma. İnanların hali ortada.

Fatih Altaylı’nın yazısı