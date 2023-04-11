Fatih Altaylı: Bunun arkasında komplo arayanlardan olmak istemem

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da yola AK Parti iktidarını devirmek üzere çıktılar.

İkisinin de benzer söylemleri vardı ve ikisi de hedefe farklı nedenlerle ve farklı açılardan AK Parti’yi koymuşlardı.

Ancak seçim günü yaklaştıkça her ikisinin de tavrında ciddi bir değişiklik oldu.

Her iki parti ve her iki lider de artık iktidara değil, iktidar adayı olduğunu söyleyen muhalefete yüklenmeye başladılar.

Muhalefete yönelik muhalefetlerinin dozunu giderek arttırıyor, hedef tahtasına sadece muhalefeti ve muhalefet liderlerini koyuyorlar.

Öyle ki, Özdağ, kendisini siyaseten var eden en önemli söylem olan mülteci sorununu bile artık gündemden çıkardı ve sanki bu sorunların sorumlusu İYİ Parti ve Kılıçdaroğlu imiş gibi bir tavır takınmaya başladı.

Ben bunun arkasında bir komplo arayanlardan olmak istemem.

Meseleyi daha çok “Herhalde muhalefeti daha güçlü gördükleri ve siyasi pastanın büyük parçasının artık muhalefetin elinde olduğunu düşündükleri için büyük pastadan pay almaya çalışıyorlar” diye yorumlamayı tercih ederim.

Ama en azından hedeflerinin artık AK Parti değil, iktidar adayı muhalefet olduğunu açık açık söylemelerini de beklerim.

Fatih Altaylı’nın yazısı