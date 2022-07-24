Fatih Altaylı: Bizi salak yerine koymasınlar

Çok farklı siyasal fikirlere sahip vatandalar göçmen meselesinden rahatsız.

Bu durumun farkında olmayan ve bu göçmen tehlikesini görmezden gelen iktidar ve küçük bir grup destekçisi.

Bu tehlikeli meseleyi bize “insaniyet” kılıfı altında yedirmeye çalışıyorlar.

O zaman iktidarımıza ve bu konuda iktidara destek veren gruba, bir faraziyeden yola çıkarak bir soru soralım.

Diyelim ki, Suriye’de 2011 yılındaki başkaldırı Müslüman Kardeşler’in zaferi ile sonuçlanmış olsun.

Ve Suriye’deki Alevi Nusayri milyonlarca insan can güvenliğini tehlikede görüp Türkiye’ye sığınsın.

Şu anda 4-5 milyon Sünni Selefi yerine aynı sayıda Arap Alevisi Hatay, Adana, Mersin, Kilis, Şanlıurfa gibi kentlerde çoğunluk haline gelmiş, İstanbul’a 1 milyonu yerleşmiş olsun.

Böyle bir durumda şimdinin Suriyelisever iktidarı ve onun destekçileri o zaman ne derdi!

Hele hele bir de böyle bir durumda Türkiye’de CHP iktidarda olsa idi, acaba bugünkü iktidar o zaman muhalefet olarak ne yapardı?

“Türkiye Nusayrileştiriliyor” diye bir ayaklanmaya mı giderlerdi yoksa “insaniyet namına” böyle bir şeyi kabul mü ederlerdi!

Demek istediğim şu.

Bizi salak yerine koymasınlar.

Bu sorunun yanıtını hepimiz gayet iyi biliyoruz aslında.

En iyi de kendileri biliyor!

Fatih Altaylı’nın yazısı